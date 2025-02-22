В Пермском зоопарке просят придумать клички миниатюрным лисичкам

В Пермском зоопарке выбирают клички миниатюрным лисичкам фенекам.
— Ушастики — новички в зоопарке. Они прошли карантин, и теперь к ним можно прийти в зоопарк на ул. Монастырская. Но у них еще нет кличек, — говорят сотрудники зоопарка.
Свои варианты вы можете оставлять под соответствующим постом в группе Пермского зоопарка ВКонтакте до 28 февраля. Потом начнется голосование.
Среди вариантов уже есть Финик и Кокос, Феня и Фуня, Бонни и Клайд, Чип и Дейл и другие.
Наша справка.
Фенек — миниатюрная лисица с крупными относительно тела ушами, живущая в пустынях Северной Африки. Это самый маленький представитель семейства псовых, по размерам он меньше домашней кошки. Высота в холке 18−22 см, длина тела 30−40 см, хвоста — до 30 см, вес до 1,5 кг.