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В Пермском зоопарке просят придумать клички миниатюрным лисичкам

В списке уже есть такие имена, как Финик и Кокос, Феня и Фуня, Бонни и Клайд, Чип и Дейл.

Источник: Скриншот

В Пермском зоопарке выбирают клички миниатюрным лисичкам фенекам.

— Ушастики — новички в зоопарке. Они прошли карантин, и теперь к ним можно прийти в зоопарк на ул. Монастырская. Но у них еще нет кличек, — говорят сотрудники зоопарка.

Свои варианты вы можете оставлять под соответствующим постом в группе Пермского зоопарка ВКонтакте до 28 февраля. Потом начнется голосование.

Среди вариантов уже есть Финик и Кокос, Феня и Фуня, Бонни и Клайд, Чип и Дейл и другие.

Наша справка.

Фенек — миниатюрная лисица с крупными относительно тела ушами, живущая в пустынях Северной Африки. Это самый маленький представитель семейства псовых, по размерам он меньше домашней кошки. Высота в холке 18−22 см, длина тела 30−40 см, хвоста — до 30 см, вес до 1,5 кг.

флора и фауна