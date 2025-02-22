Росреестр назвал главную проблему садоводов Башкирии

Чтобы решить проблему документации, садоводам посоветовали обращаться в аккредитованные организации. При отсутствии нужных бумаг жители Башкирии могут попросить их поискать в архиве органов местного самоуправления или Национального архива. Если даже это не поможет, говорит Клец, есть возможность отправить запрос в профильные министерства.