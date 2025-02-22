Росреестр назвал главную проблему садоводов Башкирии

Отсутствие документов на участки, принадлежащие садоводческим товариществам (СНТ), является одной из ключевых проблем дачников. Об этом рассказал руководитель Управления Росреестра по Башкирии Петр Клец.
Чтобы решить проблему документации, садоводам посоветовали обращаться в аккредитованные организации. При отсутствии нужных бумаг жители Башкирии могут попросить их поискать в архиве органов местного самоуправления или Национального архива. Если даже это не поможет, говорит Клец, есть возможность отправить запрос в профильные министерства.
Второй проблемой садоводов являются границы участка. Они должны быть точно уточнены и внесены в кадастр. По словам Клеца, процедура поможет упростить процесс легализации и снизить вероятность возникновения земельных споров в будущем.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.