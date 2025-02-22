Стала известна погода на День защитника Отечества в Башкирии

На дорогах прогнозируются снижение видимости и снежные заносы. Скорость северо-восточного и восточного ветра может достигать 5−10 м/с, по югу — 9−14 м/с (местами 15−20 м/с).
Жителей Уфы ждет облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.
Завтра, 23 февраля, днем в Башкирии ожидается температура −2, −7 градусов (по юго-востоку — до −12), ночью — до −18-ти при прояснениях. Об этом сообщили в ГК РБ по ЧС.
На дорогах прогнозируются снижение видимости и снежные заносы. Скорость северо-восточного и восточного ветра может достигать 5−10 м/с, по югу — 9−14 м/с (местами 15−20 м/с).
Жителей Уфы ждет облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.