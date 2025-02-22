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Стала известна погода на День защитника Отечества в Башкирии

Завтра, 23 февраля, днем в Башкирии ожидается температура −2, −7 градусов (по юго-востоку — до −12), ночью — до −18-ти при прояснениях. Об этом сообщили в ГК РБ по ЧС.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 761 мм рт. ст. +6°
Источник: Башинформ

На дорогах прогнозируются снижение видимости и снежные заносы. Скорость северо-восточного и восточного ветра может достигать 5−10 м/с, по югу — 9−14 м/с (местами 15−20 м/с).

Жителей Уфы ждет облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.