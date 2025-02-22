Доступ к Telegram-каналу Sputnik Молдова заблокирован в республике

Накануне вечером пользователи мессенджера заметили, что контент каналов больше недоступен, вместо него появляется сообщение о якобы допущенных нарушениях. При этом редакция агентства Sputnik Молдова не получала от официальных госструктур республики уведомлений и предупреждений о блокировке.
Молдавские журналисты, общественные деятели и политики выражают солидарность с редакцией Sputnik Молдова в связи с блокировкой Telegram-канала.
Sputnik Молдова заблокировали. Власть не умеет и не хочет слышать иное мнение. И ничему не учится. Солидарна с коллегами. Они — настоящие журналисты.
В свою очередь, журналист Елена Пахомова-Левицкая поинтересовалась, стала ли Молдова ближе к «евроинтеграции» после блокировки канала:
Прикрыли тг-канал Sputnik Молдова. Ближе к евроинтеграции стали? Снизили инфляцию? Дореформировали судебную систему?
Депутат БКС Богдан Цырдя, в свою очередь, подчеркнул, что «у желтых, похоже, сильно подгорает».
Сегодня в Молдове заблокировали телеграмм канал Спутник Молдова. Власть в какой то безумной агонии.
Редакция Sputnik Молдова благодарила коллег по цеху и читателей за проявленную солидарность и поддержку.
Напомним, в октябре 2024 года, непосредственно перед выборами президента и конституционным референдумом молдавские власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока «Победа» Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василе Боли, а также башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Под ограничение также попали официальный канал блока «Победа» и его молодежного крыла, культурного центра Молдовы в Москве, АНО «Евразия», а также ряда молдавских СМИ — TV6, MD24, Gagauzinfo.