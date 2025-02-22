Доступ к Telegram-каналу Sputnik Молдова заблокирован в республике

Напомним, в октябре 2024 года, непосредственно перед выборами президента и конституционным референдумом молдавские власти заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока «Победа» Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василе Боли, а также башкана Гагаузии Евгении Гуцул. Под ограничение также попали официальный канал блока «Победа» и его молодежного крыла, культурного центра Молдовы в Москве, АНО «Евразия», а также ряда молдавских СМИ — TV6, MD24, Gagauzinfo.