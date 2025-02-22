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Впервые в Астане российские и казахстанские врачи провели редкие внутриутробные операции

АСТАНА, 22 фев — Sputnik. Впервые в Астане провели две редкие внутриуторобные операции, сообщил Минздрав Казахстана.

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Выполнили операции на базе University Medical Center эксперты из России и Казахстана. К команде UMC присоединились:

Кирилл Костюков — доктор медицинских наук, заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики;

Виктория Сакало — кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, специалист по патологиям беременности Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова (г. Москва, Россия).

Выполнили с ювелирной точностью коррекцию осложнений монохориальной многоплодной беременности: фето-фетального трансфузионного синдрома и синдрома обратной артериальной перфузии.

пишет Минздрав

В Казахстане за счет внедрения пренатальной диагностики в акушерской практике имеется достаточный опыт раннего доклинического выявления подобных внутриутробных патологий, отметили в ведомстве.

Также прошел мастер-класс по фетальной медицине, в котором приняли участие главные внештатные специалисты по пренатальной ультразвуковой диагностике со всех регионов страны, а также руководители региональных центров охраны плода.

В целом, за год работы программы по фетальной хирургии в Казахстане успешно проведены 35 внутриутробных операций, что позволило сохранить жизни 32 новорожденным.

В ближайшие годы планируется расширение программы, включая ежегодное проведение около 150 фетальных операций в ведущих медицинских центрах страны. Кроме того, для повышения доступности диагностики врожденных пороков в 15 перинатальных центрах открыты "Клиники одного дня.

сообщили в ведомстве

Более 30 тысяч беременных уже получили комплексные обследования, что помогло выявить патологии на ранних сроках и предотвратить рождение детей с несовместимыми с жизнью аномалиями, сообщили в министерстве.

медицина