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Власти Ростовской области направили бойцам партию военно-технической помощи

Два УАЗа, тепловые пушки, генераторы отправили военным власти Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области в преддверии Дня защитника Отечества передали партию военно-технической помощи бойцам Южной группировки войск. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Технику и оборудование по поручению врио главы региона Юрия Слюсаря доставил заместитель губернатора Вадим Артемов.

Военные получили два УАЗа («буханки»), тепловые пушки, генераторы, бензопилы и бытовую технику. Общая стоимость помощи составила более 3 млн рублей.

Власти отмечают, что автомобили УАЗ сейчас особенно востребованы из-за их маневренности, экономичности, грузоподъемности и легкости в ремонте. Именно эти машины используются для эвакуации раненых и доставки боеприпасов на передовую.

— Военнослужащие подразделения выполняют задачи на наиболее сложных участках фронта. Профессионализм и сила духа — визитная карточка подразделения. От жителей Ростовской области, от себя лично желаю ребятам стойкости, мужества и победы, — сказал Вадим Артемов.

Напомним, правительство Ростовской области на постоянной основе оказывает военно-техническую помощь подразделениям Минобороны России, дислоцированным на территории региона. К этому моменту техники и оборудования на сумму более 2,6 млрд рублей.