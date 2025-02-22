Власти Ростовской области направили бойцам партию военно-технической помощи

Власти Ростовской области в преддверии Дня защитника Отечества передали партию военно-технической помощи бойцам Южной группировки войск. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Технику и оборудование по поручению врио главы региона Юрия Слюсаря доставил заместитель губернатора Вадим Артемов.
Военные получили два УАЗа («буханки»), тепловые пушки, генераторы, бензопилы и бытовую технику. Общая стоимость помощи составила более 3 млн рублей.
Власти отмечают, что автомобили УАЗ сейчас особенно востребованы из-за их маневренности, экономичности, грузоподъемности и легкости в ремонте. Именно эти машины используются для эвакуации раненых и доставки боеприпасов на передовую.
— Военнослужащие подразделения выполняют задачи на наиболее сложных участках фронта. Профессионализм и сила духа — визитная карточка подразделения. От жителей Ростовской области, от себя лично желаю ребятам стойкости, мужества и победы, — сказал Вадим Артемов.
Напомним, правительство Ростовской области на постоянной основе оказывает военно-техническую помощь подразделениям Минобороны России, дислоцированным на территории региона. К этому моменту техники и оборудования на сумму более 2,6 млрд рублей.