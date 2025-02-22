Омский фокусник выступил в новом федеральном шоу

Сейчас он снимается в юмористических проектах и выступает на крупных мероприятиях. В стендапе Миргасанов часто шутит про семью, но родные не обижаются. «Больше всего в моих стендап-монологах достается жене, но она тоже не обижается, потому что она великолепная женщина с чувством юмора», — признался он.