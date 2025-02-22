Омский фокусник выступил в новом федеральном шоу

В новом выпуске юмористического шоу «Стендап рулетка» на ТНТ принял участие омич Умид Миргасанов — известный иллюзионист, который называет себя «комедийным фокусником».
По правилам шоу, десять комиков выступают на сцене по одной минуте. Если зрители в зале смеются, в общий банк добавляется сумма денег, а если нет — участник покидает проект. Побеждает тот, на чьем выступлении спустя 45 минут прозвучит финальный звонок.
Во время выступления Умид совмещал стендап с фокусами. Одна из его шуток была о кормлении сына: он продемонстрировал, как сгибает ложку, показывая, что малыш тоже «гнётся вместе с ней и потом уже лицом в каше хлюпает».
Ранее Миргасанов уже участвовал в шоу ТНТ «История на миллион», где сумел рассмешить Гарика Мартиросяна и Марину Кравец, но не прошёл в финал.
Несколько лет назад артист переехал с семьей в Москву, чтобы развивать карьеру: «Я очень люблю Омск, и он всегда будет в моем сердце. Но мой дальнейший рост как артиста был бы невозможен без переезда в Москву».
Сейчас он снимается в юмористических проектах и выступает на крупных мероприятиях. В стендапе Миргасанов часто шутит про семью, но родные не обижаются. «Больше всего в моих стендап-монологах достается жене, но она тоже не обижается, потому что она великолепная женщина с чувством юмора», — признался он.