Студенты попросили мэра Минска о дополнительной электричке

В частности, студенты высказали пожелание, связанное с организацией регулярных рейсов городских линий по железной дороге в направлении Щомыслицы. Уточняется, что в названном районе находятся общежития, где проживает большое количество студентов БГУ, которые ездят на занятия в район площади Независимости. Также там находятся несколько факультетов университета.