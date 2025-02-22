Студенты попросили мэра Минска о дополнительной электричке

Студенты Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета во время единого дня информирования попросили мэра Минска Владимира Кухарева о дополнительной электричке, пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, студенты высказали пожелание, связанное с организацией регулярных рейсов городских линий по железной дороге в направлении Щомыслицы. Уточняется, что в названном районе находятся общежития, где проживает большое количество студентов БГУ, которые ездят на занятия в район площади Независимости. Также там находятся несколько факультетов университета.