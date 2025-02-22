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Жителей Воронежской области предупредили о затяжной магнитной буре

Специалисты прогнозируют ее с 27 февраля по 2 марта.

Метеозависимые жители Воронежской области должны быть готовы к ухудшению геомагнитной обстановки. Ожидается затяжная магнитная буря. Ее прогнозируют в период с четверга, 27 февраля, по воскресенье, 2 марта. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Потом ожидается затишье. А потом с 10 по 12 марта — новая магнитная буря. 13 марта ее не прогнозируют. Зато 14 и 15 марта снова вероятны геомагнитные возмущения.

Людям, которые чувствительны к таким переменам в магнитосфере, для профилактики ухудшения состояния здоровья лучше в такие дни больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе, спать не меньше восьми часов в сутки и вообще соблюдать режим дня.

здоровье