Жителей Воронежской области предупредили о затяжной магнитной буре

Людям, которые чувствительны к таким переменам в магнитосфере, для профилактики ухудшения состояния здоровья лучше в такие дни больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе, спать не меньше восьми часов в сутки и вообще соблюдать режим дня.