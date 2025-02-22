Инженер-конструктор может получать 210 тысяч рублей в Новосибирске

Начинающие специалисты в Новосибирске могут рассчитывать на зарплату от 50 до 65 тысяч рублей, в то время как инженеры-конструкторы с опытом работы от 2 лет — от 65 до 85 тысяч рублей. Специалисты со знанием Revit и опытом разработки конструкторской документации по нескольким разделам могут зарабатывать от 85 до 120 тысяч рублей.