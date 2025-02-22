Инженер-конструктор может получать 210 тысяч рублей в Новосибирске

Инженер-конструктор в Новосибирске может претендовать на зарплату до 210 000 рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который в феврале 2025 года изучил предложения работодателей и ожидания соискателей на эту позицию в строительных компаниях города.
Согласно исследованию, зарплатный максимум инженера-конструктора в компаниях, специализирующихся на промышленном строительстве, в Москве составляет 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 250 тысяч рублей, а в Новосибирске — 210 тысяч рублей.
На высокий уровень дохода могут рассчитывать кандидаты со стажем работы от 2 лет и знанием Revit, а также имеющие опыт разработки конструкторской документации по нескольким разделам от начальной стадии до реализации проекта, прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта. Владение английским языком на разговорном или свободном уровне также является дополнительным преимуществом.
Начинающие специалисты в Новосибирске могут рассчитывать на зарплату от 50 до 65 тысяч рублей, в то время как инженеры-конструкторы с опытом работы от 2 лет — от 65 до 85 тысяч рублей. Специалисты со знанием Revit и опытом разработки конструкторской документации по нескольким разделам могут зарабатывать от 85 до 120 тысяч рублей.
Самую высокую зарплату, от 120 до 210 тысяч рублей, могут получать инженеры-конструкторы с опытом прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта, стажем работы от 5 лет или в должности ведущего конструктора от 2 лет. Знание иностранного языка и опыт BIM-проектирования также могут быть важными требованиями работодателя.
По данным SuperJob, среднестатистический соискатель на должность инженера-конструктора в Новосибирске — это мужчина (80% резюме) в возрасте 42 лет. У 94% таких специалистов есть высшее образование. Как правило, они работают на последнем месте 6,8 года, а 35% на момент размещения резюме не имеют работы. При этом 32% соискателей готовы к переезду.