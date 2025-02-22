Звание «Заслуженный донор Иркутской области» получили два жителя Ангарска

Владимир помогает нуждающимся уже более 35 лет, за это время он сдал кровь 152 раза. В 2001 году стал почетным донором России. Николай побывал на станции переливания 165 раз, впервые пришел туда в 1993 году. Его семья также помогает людям — начинания сначала поддержали сыновья, а сейчас и внучка ждет совершеннолетия, хочет продолжить добрую традицию.