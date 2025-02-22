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Звание «Заслуженный донор Иркутской области» получили два жителя Ангарска

За год награду получили пять жителей региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Звание «Засуженных донор Иркутской области» получили пять человек, двое из них — жители Ангарска. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Ангарского городского округа, награду за безвозмездную сдачу крови и ее компонентов присудили Владимиру Караваеву и Николаю Николаеву.

Владимир помогает нуждающимся уже более 35 лет, за это время он сдал кровь 152 раза. В 2001 году стал почетным донором России. Николай побывал на станции переливания 165 раз, впервые пришел туда в 1993 году. Его семья также помогает людям — начинания сначала поддержали сыновья, а сейчас и внучка ждет совершеннолетия, хочет продолжить добрую традицию.

Напомним, почетный статус учредили летом 2022 года, на сегодняшний день его получили 15 человек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прощание с режиссером Александром Кононовым пройдет 25 февраля в Ангарске.