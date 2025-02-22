В Калининграде дадут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Как уточнили в администрации Калининграда, на время салюта в центре города ограничат движение транспорта. С 20:00 до 22:00 перекроют движение Гвардейскому проспекту на участке от улицы Румянцева до Театральной и по улице Румянцева на участке от Галицкого до Донского.