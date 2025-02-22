В Калининграде дадут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

В воскресенье, 23 февраля, в Калининграде дадут салют в честь Дня защитника Отечества. Его запустят в 21:00 в парке Победы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Балтийского флота.
Праздничный салют из 30 артиллерийских залпов произведут из двух установок 2А85 и трёх 100-мм пушек МТ-12. «Разрыв фейерверочных зарядов будет происходить на высоте 250−300 метров. Жители Калининграда смогут увидеть около десяти видов праздничных салютных соцветий (“Ассоль”, “Ассоль-хамелеон”, “Подсолнух”, “Волна-3”, “Вега” различных модификаций), представленных в различных цветовых гаммах (серебристый, зелёно-красный, красно-белый, зелёно-белый, синий, голубой и жёлтый)», — сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в администрации Калининграда, на время салюта в центре города ограничат движение транспорта. С 20:00 до 22:00 перекроют движение Гвардейскому проспекту на участке от улицы Румянцева до Театральной и по улице Румянцева на участке от Галицкого до Донского.
«Пользователям автомобильных дорог рекомендуется объезжать закрытые участки улично-дорожной сети по Ленинскому проспекту и улице Театральной», — отметили в администрации Калининграда.