Желтый код опасности введен в Челябинской области из-за порывистого ветра

Он означает, что погода будет потенциально опасной.
«Период предупреждения — с 20 часов 22 февраля до 20 часов 23 февраля», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
В воскресенье на севере удержится переменная облачность, на юге будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на юге — умеренный, возможны метели, на дорогах — гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный: ночью 4−9 м/с, на юге локально порывы до 15 м/с, днем 6−11 м/с, кое-где порывы до 17 м/с.
Температура воздуха 23 февраля ночью минус 15−20, в низинах — до 24 градусов, на юге и крайнем западе — до 12, днем минус 4−9.
Непосредственно в Челябинске при переменной облачности завтра преимущественно без осадков, ветер северо-восточный: ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с. Температура воздуха 23 февраля минус 16−18, днем — 6−8 градусов.