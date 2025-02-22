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Желтый код опасности введен в Челябинской области из-за порывистого ветра

Желтый код опасности введен в Челябинской области из-за прогнозируемого порывистого ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 761 мм рт. ст. +6°

Он означает, что погода будет потенциально опасной.

«Период предупреждения — с 20 часов 22 февраля до 20 часов 23 февраля», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

В воскресенье на севере удержится переменная облачность, на юге будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на юге — умеренный, возможны метели, на дорогах — гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный: ночью 4−9 м/с, на юге локально порывы до 15 м/с, днем 6−11 м/с, кое-где порывы до 17 м/с.

Температура воздуха 23 февраля ночью минус 15−20, в низинах — до 24 градусов, на юге и крайнем западе — до 12, днем минус 4−9.

Непосредственно в Челябинске при переменной облачности завтра преимущественно без осадков, ветер северо-восточный: ночью 4−9 м/с, днем 6−11 м/с. Температура воздуха 23 февраля минус 16−18, днем — 6−8 градусов.