Мэр Кухарев сказал о состоянии воздуха в Минске

Мэр Владимир Кухарев во время единого дня информирования, который состоялся в Международном государственном экологическом институте имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета, сказал о состоянии воздуха в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».
— В Минске постоянно отслеживается состояние атмосферного воздуха. Проведена огромная работа по модернизации промышленных предприятий, что позволило заметно сократить выбросы, — заявил председатель Мингорисполкома.
По словам Кухарева, примерно 75% общего объема вредных веществ, которые поступают в воздух в Минске, приходится на долю транспорта. Он уточнил, что решение есть только одно и оно состоит в переходе на электрический транспорт, который не дает выбросов. Вместе с тем он обратил внимание на то, что примерно половина парка общественного транспорта столицы — электрический.
Мэр добавил, что для экологии столицы важными являются и зеленые зоны. В связи с этим Кухарев сообщил про открытие четвертой очереди парка имени Уго Чавеса в Каменной Горке. Также он заметил, что в каждом из районов города будут открыты по две новые зоны отдыха в дополнение к тем, которые уже есть.
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