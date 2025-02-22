Мэр Кухарев сказал о состоянии воздуха в Минске

Мэр добавил, что для экологии столицы важными являются и зеленые зоны. В связи с этим Кухарев сообщил про открытие четвертой очереди парка имени Уго Чавеса в Каменной Горке. Также он заметил, что в каждом из районов города будут открыты по две новые зоны отдыха в дополнение к тем, которые уже есть.