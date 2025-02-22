Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин

Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище (ВТУ) им. М. С. Щепкина, в 1997-м — Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Он принял участие в съемках множества российских сериалов, в числе которых «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка». Одной из последних его работ была роль в сериале «Плевако».