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Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин

Умер актер сериалов Склифосовский, Скорая помощь, Плевако и Универ Олег Юдин. Об этом 22 февраля сообщил его знакомый Дмитрий Толкачев.

Источник: РИА "Новости"

«С прискорбием сообщаю, что 05.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич», — заявил он Kino-teatr.ru.

Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище (ВТУ) им. М. С. Щепкина, в 1997-м — Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Он принял участие в съемках множества российских сериалов, в числе которых «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка». Одной из последних его работ была роль в сериале «Плевако».

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