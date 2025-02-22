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Маргарита Симоньян станет ведущей программы «Ч. Т. Д.» на НТВ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что станет ведущей программы «Ч. Т. Д.» на телеканале НТВ, пока ее муж Тигран Кеосаян находится в коме.

Источник: © РИА Новости

«Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу “Здравствуйте, сограждане” вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу», — сказала она, анонсируя передачу.

Она отметила, что программа будет «совсем другая», приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году я буду рассказывать о тех людях, наших героях, ковавших эту победу, создававших песни этой победы, стихи этой победы, подвиги этой победы, обеспечивших по-настоящему, не пафосными словами, а в действительности мир во всем мире, позволивших нам родиться и жить», — добавила медиаменеджер.

Премьера документального проекта Маргариты Симоньян «Ч. Т. Д.» состоится в субботу, 22 февраля, в эфире телеканала НТВ.