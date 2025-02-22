Маргарита Симоньян станет ведущей программы «Ч. Т. Д.» на НТВ

«Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу “Здравствуйте, сограждане” вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу», — сказала она, анонсируя передачу.
Она отметила, что программа будет «совсем другая», приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«В этом году я буду рассказывать о тех людях, наших героях, ковавших эту победу, создававших песни этой победы, стихи этой победы, подвиги этой победы, обеспечивших по-настоящему, не пафосными словами, а в действительности мир во всем мире, позволивших нам родиться и жить», — добавила медиаменеджер.
Премьера документального проекта Маргариты Симоньян «Ч. Т. Д.» состоится в субботу, 22 февраля, в эфире телеканала НТВ.