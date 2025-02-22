Маргарита Симоньян станет ведущей программы «Ч. Т. Д.» на НТВ

«Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу “Здравствуйте, сограждане” вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу», — сказала она, анонсируя передачу.