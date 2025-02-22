«Цель — ежедневное расширение словарного запаса». Минский школьник придумал проект, направленный на изучение белорусского языка

Отмечается, что основная цель проекта состоит в ежедневном расширении словарного запаса. При этом каждый день вводится новый термин. Сказано, что в мобильном приложении пользователи каждый день смогут получать одно слово с картинкой и его определением. Что касается календаря, то он будет состоять из 365 страниц, на каждой из которых будет слово и его пояснение.