Минчанка пожаловалась мэру Кухареву на шум от аттракционов в парке Горького

Минчанка во время единого дня информирования, который состоялся в Международном государственном экологическом институте имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета пожаловалась мэру Владимиру Кухареву на шум от аттракционов в минском парке Горького, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что жительница одного из домов, расположенных на улице Первомайской, сказала, что в 2024 году ей доставлял дискомфорт шум, доносящийся от аттракционов в парке Горького. Глава Мингорисполкома заметил, что на указанных конструкциях в скором времени будут начаты необходимые регламентные работы, во время которых замерят уровень шума. Кухарев добавил, что в случае превышения показателями установленной нормы, будут приняты соответствующие меры.
Ранее студенты попросили мэра Минска о дополнительной электричке.
Кроме того, мэр Кухарев сказал о состоянии воздуха в Минске.
А еще минчанка пожаловалась мэру Кухареву на инфразвук в своей квартире.
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