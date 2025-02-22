Минчанка пожаловалась мэру Кухареву на шум от аттракционов в парке Горького

Сообщается, что жительница одного из домов, расположенных на улице Первомайской, сказала, что в 2024 году ей доставлял дискомфорт шум, доносящийся от аттракционов в парке Горького. Глава Мингорисполкома заметил, что на указанных конструкциях в скором времени будут начаты необходимые регламентные работы, во время которых замерят уровень шума. Кухарев добавил, что в случае превышения показателями установленной нормы, будут приняты соответствующие меры.