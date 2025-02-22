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Минчанка пожаловалась мэру Кухареву на шум от аттракционов в парке Горького

Минчанка сказала мэру Кухареву про шум, доносящийся от аттракционов в парке Горького.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка во время единого дня информирования, который состоялся в Международном государственном экологическом институте имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного университета пожаловалась мэру Владимиру Кухареву на шум от аттракционов в минском парке Горького, передает агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что жительница одного из домов, расположенных на улице Первомайской, сказала, что в 2024 году ей доставлял дискомфорт шум, доносящийся от аттракционов в парке Горького. Глава Мингорисполкома заметил, что на указанных конструкциях в скором времени будут начаты необходимые регламентные работы, во время которых замерят уровень шума. Кухарев добавил, что в случае превышения показателями установленной нормы, будут приняты соответствующие меры.

Ранее студенты попросили мэра Минска о дополнительной электричке.

Кроме того, мэр Кухарев сказал о состоянии воздуха в Минске.

А еще минчанка пожаловалась мэру Кухареву на инфразвук в своей квартире.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 22 февраля, которую называют Мясопустная.