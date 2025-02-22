Андрей Бочаров проверил реставрацию памятников в Волгограде

— Если бы мы не приняли решение о его восстановлении, то мы могли по большому счету утратить это важнейшее место для нашей страны. Рассчитываем, что в середине апреля основной массив строительных работ будет завершен. Положа руку на сердце, очень радуюсь, что у нас это получается. Важно, чтобы последующие поколения имели такую же возможность, как и мы — иметь на Аллее Героев, в центре Сталинграда, монументальный памятник, который знает вся страна, — подчеркнул руководитель.