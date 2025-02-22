107 лет назад начался Ледяной поход Добровольческой армии белых

«Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят “светоч”, слабо мерцающий, услышат голос, зовущий к борьбе — те, кто пока еще не проснулись… В этом был весь глубокий смысл Первого Кубанского похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией политики и стратегии к тому явлению, в котором все — в области духа и творимого подвига», — писал участник Ледяного похода и в будущем командующий Вооруженными силами Юга России генерал Антон Деникин, выходец из крестьянской семьи.