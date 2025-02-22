Под Слонимом хозпостройка и сухая трава загорелись после сжигания мусора. Подробности рассказали в пресс-службе Гродненского управления МЧС.
В сообщении сказано, что 21 февраля примерно в 14.42 слонимским спасателям поступила информация про возгорание в деревне Малышевичи. Местная жительница сообщила, что у нее во дворе частного дома горит хозпостройка. От нее загорелась сухая трава. В тот момент, когда приехали спасатели, огонь охватил около 30 «квадратов». Возгорание удалось потушить. Сказано, что огонь повредил стены, а также крышу постройки.
«Вероятнее всего, неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора стало причиной данной ситуации», — отметили в МЧС.
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