Под Слонимом хозпостройка и сухая трава загорелись после сжигания мусора

В сообщении сказано, что 21 февраля примерно в 14.42 слонимским спасателям поступила информация про возгорание в деревне Малышевичи. Местная жительница сообщила, что у нее во дворе частного дома горит хозпостройка. От нее загорелась сухая трава. В тот момент, когда приехали спасатели, огонь охватил около 30 «квадратов». Возгорание удалось потушить. Сказано, что огонь повредил стены, а также крышу постройки.