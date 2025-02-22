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Из Уфы в Китай весной запустят прямые авиарейсы

Рейсы туда и обратно будут выполняться по воскресеньям.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии смогут напрямую попасть в Китай из Уфы. С 23 марта открываются рейсы на остров Хайнань. Самолеты также будут летать также из Казани и Санкт-Петербурга.

Известно, что воздушные судна туда и обратно будут летать по воскресеньям, а с третьего апреля добавится второй рейс — он будет выполняться каждую неделю по четвергам.

В полете пассажирам предстоит пробыть 8,5 часов. Средняя стоимость одного билета будет чуть более 38 тысяч рублей.

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