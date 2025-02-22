В аэропорт Кольцово привезли самоходные трапы

В Екатеринбурге в аэропорт Кольцово доставили новую спецтехнику, в числе которой, самоходные трапы, ленточные транспортеры и багажные тягачи. Об этом сообщает пресс-служба уральской воздушной гавани.
Трапы оснащены специальными платформами, позволяющими подниматься на высоту от 2,2 до 5,8 метра. Устройства имеют защитные галереи, которые в непогоду защитят пассажиров от осадков. Грузоподъемность одного трапа составляет 7,5 тонны.
Ленточные транспортеры с восьмиметровой стрелой поднимают багаж на высоту от 1,2 до 4,3 метра. Это позволяет такой технике обслуживать самолеты разных типов. Максимальная нагрузка на ленту составляет 1,2 тонны, конвейер движется со скоростью до 15 до 30 метров в минуту.
Дизельные тягачи перевозят до 20 тонн груза, они предназначены для транспортировки багажных тележек, которые тоже обновили.