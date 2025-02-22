В аэропорт Кольцово привезли самоходные трапы

Ленточные транспортеры с восьмиметровой стрелой поднимают багаж на высоту от 1,2 до 4,3 метра. Это позволяет такой технике обслуживать самолеты разных типов. Максимальная нагрузка на ленту составляет 1,2 тонны, конвейер движется со скоростью до 15 до 30 метров в минуту.