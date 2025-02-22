Умер Олег Юдин, актер из сериалов «Склифосовский» и «Молодежка»

Сегодня, 22 февраля, стало известно о кончине актера Олега Юдина, известного своими ролями в сериалах «Склифосовский», «Универ» и «Молодежка». Популярный артист и уроженец Ленинграда ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на его близкого знакомого Дмитрия Толмачева.
— С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное! — написал Толмачев.
Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. За свою профессиональную карьеру он снялся в десятках фильмах и сериалах, среди которых такие нашумевшие, как «Склифосовский», «Универ», «Молодежка», «Морские дьяволы», «След» и другие.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала об еще одной утрате — кончине Андрея Михайлова, основателя «Дорожного радио». Он работал в индустрии на протяжении почти 30 лет. Именно под его началом радиостанция стала лидером не только в городе на Неве, но и на национальном медиарынке.