Умер Олег Юдин, актер из сериалов «Склифосовский» и «Молодежка»

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала об еще одной утрате — кончине Андрея Михайлова, основателя «Дорожного радио». Он работал в индустрии на протяжении почти 30 лет. Именно под его началом радиостанция стала лидером не только в городе на Неве, но и на национальном медиарынке.