Госконтроль помог белоруске не лишиться дома матери из-за решения райисполкома

Специалисты Комитета госконтроля вместе с представителями местных органов власти осмотрели дом. Выяснилось, что он находится в удовлетворительном состоянии. Так, дом не аварийный, разрушенный или грозящий обвалом. Кроме того, в удовлетворительном состоянии находится и прилегающая к дому территория.