Госконтроль помог белоруске не лишиться дома матери из-за решения райисполкома. Подробности рассказали в Комитете государственного контроля.
«Не всегда пустующий дом является ветхим и заброшенным», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что КГК рассмотрел обращение жительницы деревни Новая Гожа Гродненского района с жалобой на неправомерное решение райисполкома. Согласно данному решению, дом матери был признан пустующим, а также внесен в Единый реестр пустующих домов.
Специалисты Комитета госконтроля вместе с представителями местных органов власти осмотрели дом. Выяснилось, что он находится в удовлетворительном состоянии. Так, дом не аварийный, разрушенный или грозящий обвалом. Кроме того, в удовлетворительном состоянии находится и прилегающая к дому территория.
«Комиссионно подтверждено, что данный жилой дом не соответствует одновременно всем критериям для отнесения его к категории пустующих согласно требованиям законодательства», — подчеркнули в ведомстве.
Сказано, что по поручению Комитета госконтроля Гродненской области райисполком отменил ранее принятое решение о признании дома пустующим. Уточняется, что изменения были внесены и в Единый реестр пустующих домов.
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