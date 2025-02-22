Количество предпринимателей увеличилось в Иркутской области на 40% за шесть лет

В Иркутской области специалисты отметили рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, их количество увеличилось до 384 тысячи человек, а это, кстати, 16% от всего населения региона. Как стало известно КП-Иркутск, это на 40% больше, чем в 2019.