Количество предпринимателей увеличилось в Иркутской области на 40% за шесть лет

В Иркутской области специалисты отметили рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, их количество увеличилось до 384 тысячи человек, а это, кстати, 16% от всего населения региона. Как стало известно КП-Иркутск, это на 40% больше, чем в 2019.
Растет и число предпринимательских организаций — в прошлом 2024 году их насчитывалось более 15 тысяч, а это на 4,6% больше, чем шестью годами ранее.
Для достижения данных показателей на протяжении долгих лет проводили различные обучающие мероприятия для бизнес-сообществ. Также выделалась финансовая поддержка — на эти цели направили почти четыре миллиарда рублей.
Отметим, что появление новых рабочих мест неразрывно связано с развитием бизнеса. Благодаря предпринимателям в регионе открылось более 80 тысяч вакансий. Сейчас главные цели — это рост доходов сотрудников малого и среднего предпринимательства, развитие новых производств и поддержка уже созданных.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что повышающий коэффициент 1,8 установлен в Иркутской области с сентября по май.