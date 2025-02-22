«Белтелеком» сказал про пять новых каналов, которые заработали в Беларуси

Сообщается, что с 19 февраля 2025 года в ZALA началось вещание новых тестовых телеканалов. Так, речь идет про телеканалы «Здоровое телевидение», «ЕвроКино», «Зоопарк». Также называются телеканалы «Драйв» для автолюбителей и «Ретро», где можно посмотреть избранные фильмы и телепрограммы отечественного и зарубежного производства XX века.