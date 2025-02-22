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«Белтелеком» сказал про пять новых каналов, которые заработали в Беларуси

«Белтелеком» запустил пять новых каналов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

«Белтелеком» сказал про пять новых каналов, которые заработали в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе организации.

Сообщается, что с 19 февраля 2025 года в ZALA началось вещание новых тестовых телеканалов. Так, речь идет про телеканалы «Здоровое телевидение», «ЕвроКино», «Зоопарк». Также называются телеканалы «Драйв» для автолюбителей и «Ретро», где можно посмотреть избранные фильмы и телепрограммы отечественного и зарубежного производства XX века.

Кстати, «Белтелеком» объявил об изменениях для абонентов с 1 марта 2025 года.

Ранее министр информации сказал о блокировке Youtube, TikTok и Instagram* в Беларуси.

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать во Вселенскую Родительскую субботу 22 февраля, которую называют Мясопустная.