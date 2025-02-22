В Новороссийске 23 февраля прогремят 30 залпов

Ранее сообщалось, что Аллею героев СВО откроют на территории Завокзального мемориального комплекса в Сочи. Главным элементом станет бюст погибшего в ноябре 2023 года военкора Бориса Максудова, который символизирует память обо всех, кто отдал жизнь за Родину.