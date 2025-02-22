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В Новороссийске 23 февраля прогремят 30 залпов

В Новороссийске пройдет акция «Выстрел памяти» в честь Дня защитника Отечества.

В Новороссийске 23 февраля пройдет традиционная акция «Выстрел памяти». В полдень с крейсера «Михаил Кутузов» состоится орудийный залп. Вечером, в 21:00, у Западного мола прогремит 30-залповый артиллерийский салют от военнослужащих 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

«Традиционная акция призвана напомнить о наших соотечественниках, которые ценою своей жизни обеспечивали мир и благополучие нашей страны», — отметил мэр города-героя Андрей Кравченко.

Ранее сообщалось, что Аллею героев СВО откроют на территории Завокзального мемориального комплекса в Сочи. Главным элементом станет бюст погибшего в ноябре 2023 года военкора Бориса Максудова, который символизирует память обо всех, кто отдал жизнь за Родину.

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