Открытие фестиваля ледовой скульптуры состоялось на Ольхоне 22 февраля

На острове Ольхон 22 февраля 2025 состоялось официальное открытие ежегодного фестиваля ледовой скульптуры (0+). Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.
Каждый желающий вплоть до 15 марта сможет полюбоваться красотой зимнего Байкала, рассмотреть завораживающие скульптуры, которые мастера, специально приехавшие из разных уголков страны, создали изо льда.
Посещение фестиваля бесплатное. Фото: соцсети мэра Андрея Тыхеева.
— Ледопластика — это симбиоз природных сил (наплесков — застывшей на берегах байкальской воды) и мастерства скульпторов, разгадывающих и проявляющих замысел природы, — рассказывает Андрей Тыхеев.
На скульптуры можно посмотреть до 15 марта. Фото: соцсети мэра Андрея Тыхеева.
Отметим, посещение фестиваля бесплатное. Жителей и туристов Приангарья ждет развлекательная программа, мастер-классы и музыкальные выступления.
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