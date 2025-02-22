Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Ростове отправил под арест советника губернатора Ростовской области

Советника губернатора Ростовской области взяли под стражу.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Эту информацию 22 февраля подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля 2025 года включительно, — говорится в сообщении инстанции.

Ранее ряд донских СМИ сообщали о задержании чиновника. «КП — Ростов-на-Дону» не располагает деталями дела.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о назначении Виктора Гончарова на пост советника губернатора. Перед этим управленец был заместителем (с 2010 по 2014 годы), а потом первым заместителем главы региона (с 2017 по 2023 годы). При этом 2013 по 2019 годы представитель регионального правительства также был атаманом Всевеликого войска Донского.