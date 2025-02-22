Суд в Ростове отправил под арест советника губернатора Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Эту информацию 22 февраля подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля 2025 года включительно, — говорится в сообщении инстанции.
Ранее ряд донских СМИ сообщали о задержании чиновника. «КП — Ростов-на-Дону» не располагает деталями дела.
Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о назначении Виктора Гончарова на пост советника губернатора. Перед этим управленец был заместителем (с 2010 по 2014 годы), а потом первым заместителем главы региона (с 2017 по 2023 годы). При этом 2013 по 2019 годы представитель регионального правительства также был атаманом Всевеликого войска Донского.