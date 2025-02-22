В Уфе ограничат движение транспорта на 23 февраля. Из-за праздничных мероприятий запланировано несколько перекрытий.
Как сообщают в мэрии, с 8 до 12 часов буде закрыта парковка у парка Победы на ул. Комарова.
С 9 до 11:30 часов ограничения введут рядом с Советской площадью на улицах Пушкина и Советской. Здесь же временно изменится схема движения общественного транспорта.
Организаторы просят горожан и гостей города отнестись с пониманием и выбирать иные места парковки машин и маршруты передвижения.