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В Уфе ограничат движение транспорта на 23 февраля

Из-за праздничных мероприятий запланировано несколько перекрытий.

Источник: Commons.wikimedia.org

В Уфе ограничат движение транспорта на 23 февраля. Из-за праздничных мероприятий запланировано несколько перекрытий.

Как сообщают в мэрии, с 8 до 12 часов буде закрыта парковка у парка Победы на ул. Комарова.

С 9 до 11:30 часов ограничения введут рядом с Советской площадью на улицах Пушкина и Советской. Здесь же временно изменится схема движения общественного транспорта.

Организаторы просят горожан и гостей города отнестись с пониманием и выбирать иные места парковки машин и маршруты передвижения.