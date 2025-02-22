«Просил милостыню у ТЦ ради еды и ночлега». Житель Гомеля узнал в лжеинвалиде одноклассника, попавшего к цыганам

Сообщается, что в начале 2025 года один из прохожих, несмотря на грим, узнал в лжеинвалиде своего одноклассника. Гомельчанин обещал помочь мужчине и взять его на работу в строительную компанию подсобным рабочим, если тот пройдет лечение от алкоголизма. Однако для этого также требуется восстановление документов. С указанным вопросом обещали посодействовать органы юстиции.