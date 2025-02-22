«Просил милостыню у ТЦ ради еды и ночлега». Житель Гомеля узнал в лжеинвалиде одноклассника, попавшего к цыганам

Гомельчанин узнал в лжеинвалиде своего одноклассника, попавшего к цыганам. Подробности озвучили в отделе принудительного исполнения Советского района Гомеля, сообщает belkagomel.by.
Начальник ОПИ Алексей Матарас сообщил, что 46-летний мужчина четыре месяца находился в розыске. Выяснилось, что на протяжении всего указанного времени гомельчанин просил милостыню у торговых центров ради еды и ночлега.
Матарас рассказал, что мужчина в 2023 году отбывал наказание в местах лишения свободы. За данный период он потерял жену, паспорт, а также жилплощадь. После освобождения кто-то подсказал гомельчанину обратиться за помощью к цыганам. Они выдали ему инвалидное кресло, загримировали, а затем выставили собирать деньги возле ТЦ, давая за это еду и ночлег.
Сообщается, что в начале 2025 года один из прохожих, несмотря на грим, узнал в лжеинвалиде своего одноклассника. Гомельчанин обещал помочь мужчине и взять его на работу в строительную компанию подсобным рабочим, если тот пройдет лечение от алкоголизма. Однако для этого также требуется восстановление документов. С указанным вопросом обещали посодействовать органы юстиции.
— Нам главное, чтобы человек устроился на работу и поверил в себя. А при стабильной работе он и с долгом, а это более 2 тысяч рублей, рассчитается, — уточнил Алексей Матарас.
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