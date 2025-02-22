70 граждан Таджикистана спасли на трассе в Костанайской области

Это произошло на трассе республиканского значения «Екатеринбург — Алматы — граница РФ», вблизи поселка Кайрак Карабалыкского района. Спасатели оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, направлявшегося в Россию.
Из-за технической неисправности замерзло дизельное топливо, и транспортное средство оказалось обездвиженным. На место происшествия оперативно прибыли спасатели совместно с местными исполнительными органами.
С помощью тепловой пушки спасатели отогрели топливо и подпитали аккумулятор, после чего автобус смог продолжить движение. Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждался, отметили в ведомстве.