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70 граждан Таджикистана спасли на трассе в Костанайской области

АСТАНА, 22 фев — Sputnik. 70 граждан Таджикистана, в том числе четыре ребенка, спасли на трассе в Костанайской области.

Источник: МЧС Казахстана

Это произошло на трассе республиканского значения «Екатеринбург — Алматы — граница РФ», вблизи поселка Кайрак Карабалыкского района. Спасатели оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, направлявшегося в Россию.

Из-за технической неисправности замерзло дизельное топливо, и транспортное средство оказалось обездвиженным. На место происшествия оперативно прибыли спасатели совместно с местными исполнительными органами.

рассказали в МЧС Казахстана

С помощью тепловой пушки спасатели отогрели топливо и подпитали аккумулятор, после чего автобус смог продолжить движение. Никто из пассажиров в медицинской помощи не нуждался, отметили в ведомстве.