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Погибшего ефрейтора из Ростовской области представили к ордену Мужества

Орденом Мужества посмертно наградили бойца СВО из Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Погибшего в зоне СВО ефрейтора из Ростовской области Артемия Курыляка удостоили ордена Мужества. Накануне состоялась передача государственной награды, сообщили в администрации Груциновского сельского поселения.

Орден передали матери военного. Церемония состоялась в здании военкомата Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района. Награду вручили военный комиссар Юрий Васильцов и заместитель главы районной администрации Александр Попов.

Добавим, Артемий Курыляк погиб при исполнении служебного долга в мае 2024 года.