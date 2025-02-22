Погибшего ефрейтора из Ростовской области представили к ордену Мужества

Погибшего в зоне СВО ефрейтора из Ростовской области Артемия Курыляка удостоили ордена Мужества. Накануне состоялась передача государственной награды, сообщили в администрации Груциновского сельского поселения.
Орден передали матери военного. Церемония состоялась в здании военкомата Каменска-Шахтинского, Донецка и Каменского района. Награду вручили военный комиссар Юрий Васильцов и заместитель главы районной администрации Александр Попов.
Добавим, Артемий Курыляк погиб при исполнении служебного долга в мае 2024 года.