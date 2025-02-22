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В Симферополе открылась выставка трофеев СВО: фото крупнейшей экспозиции в Крыму

В преддверии Дня защитника Отечества в Центральном музее Тавриды открылась крупнейшая выставка, посвященная специальной военной операции.

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В экспозиции представлены трофеи с мест боевых действий: оружие, форма, медали, шевроны украинских боевиков, использованные противником беспилотники, националистическая и неонацистская символика армии Украины.

Особое место занимают личные вещи Героев России Юрия Нимченко, Олега Пивоварова, Владимира Манохина, Анатолия Сысоева и Антона Старостина. Эти предметы напрямую связаны с их подвигами на поле боя.

На открытии присутствовали около ста человек, в том числе активисты общественных и молодежных организаций, а также учащиеся крымских школ.

Фото масштабной выставки — в нашем фоторепортаже.

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