После пятидневного затишья в Ростовской области снова сбили беспилотник ВСУ

В Ростовской области после пятидневного затишья вновь ликвидировали БПЛА. Оперативную информацию по ситуации ранее в своем телеграм-канале опубликовал врио губернатора Юрий Слюсарь.
По словам донского главы, в ночь на 22 февраля силы ПВО уничтожили БПЛА в небе над Каменском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
Поступившую информацию уточнили в Минобороны России. По данным военного ведомства, в донском регионе прошедшей ночью сбили один украинский беспилотник. Еще один перехватили в Воронежской области.
Напомним, пять дней назад сообщалось о двух БПЛА, подавленных силами РЭБ в Каменском районе. Тогда пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.