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После пятидневного затишья в Ростовской области снова сбили беспилотник ВСУ

В Каменском районе Ростовской области ликвидировали украинский БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после пятидневного затишья вновь ликвидировали БПЛА. Оперативную информацию по ситуации ранее в своем телеграм-канале опубликовал врио губернатора Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, в ночь на 22 февраля силы ПВО уничтожили БПЛА в небе над Каменском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Поступившую информацию уточнили в Минобороны России. По данным военного ведомства, в донском регионе прошедшей ночью сбили один украинский беспилотник. Еще один перехватили в Воронежской области.

Напомним, пять дней назад сообщалось о двух БПЛА, подавленных силами РЭБ в Каменском районе. Тогда пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.