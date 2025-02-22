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В Самаре 23 февраля ожидается снег и ветер

В Самаре выходные 22—23 февраля будут снежными и морозными.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 761 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В Самаре в день Защитника Отечества 23 февраля ожидается снежная и ветреная погода. По данным Приволжского УГМС, в ночь с субботы на воскресенье в Самарской области будет идти снег.

«В выходные дни и в начале следующей рабочей недели погода в регионе будет формироваться под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами. Ожидается натекание облачности, выпадение небольшого, в отдельных районах умеренного снега с усилением ветра и как следствие ослабление морозов», — сообщают синоптики.

Осадки будут небольшими, местами умеренными. Ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с. Мороз немного ослабнет — около −10…-15 градусов. Днем синоптики прогнозируют аналогичную погоду: −5…-10 градусов.