В Самаре 23 февраля ожидается снег и ветер

В Самаре в день Защитника Отечества 23 февраля ожидается снежная и ветреная погода. По данным Приволжского УГМС, в ночь с субботы на воскресенье в Самарской области будет идти снег.
«В выходные дни и в начале следующей рабочей недели погода в регионе будет формироваться под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами. Ожидается натекание облачности, выпадение небольшого, в отдельных районах умеренного снега с усилением ветра и как следствие ослабление морозов», — сообщают синоптики.
Осадки будут небольшими, местами умеренными. Ветер будет дуть со скоростью 8−13 м/с. Мороз немного ослабнет — около −10…-15 градусов. Днем синоптики прогнозируют аналогичную погоду: −5…-10 градусов.