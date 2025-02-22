Аким Актюбинской области провел экстренное совещание

Из-за ухудшения погоды аким Актюбинской области Асхат Шахаров провел экстренное совещание с представителями служб чрезвычайных ситуаций, руководителями управлений и акимами города и районов. Участники совещания обсудили меры по обеспечению безопасности жителей и организации работы в условиях непогоды.
Особое внимание было уделено координации действий всех структур. Аким области дал указания акимам районов по распределению всех резервов, включая дизельное топливо. Также было акцентировано внимание на важности обеспечения сопровождения автотранспорта, особенно автобусов, полицией.
В настоящее время закрыты участки дорог, ведущие от областного центра к населенным пунктам Болгарка, Шубаркудык, Покровка, Темир, Родниковка и Мартук. Аким области поручил обеспечить строгий контроль за транспортом, который, игнорируя требования, продолжает выезжать в районы.
«Акимам районов и всем службам необходимо через телевидение и соцсети выйти в эфир и предоставить информацию о номерах горячих линий и пунктах обогрева. Пункты обогрева должны быть готовы к принятию людей, оказавшихся на трассах. Нужно контролировать ситуацию с товарами первой необходимости, чтобы избежать необоснованного повышения цен, в частности на хлеб. Полиция обеспечит порядок, следя за ситуацией на местах, чтобы предотвратить возможные конфликты и беспорядки. К вечеру ситуация с погодой может ухудшиться, поэтому все службы должны быть в полной готовности. Дежурства оперативных штабов должны быть организованы без задержек», — сказал Асхат Шахаров.
По сообщению Казгидромета, ожидается ухудшение погоды, поэтому всем жителям настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок.