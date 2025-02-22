Аким Актюбинской области провел экстренное совещание

«Акимам районов и всем службам необходимо через телевидение и соцсети выйти в эфир и предоставить информацию о номерах горячих линий и пунктах обогрева. Пункты обогрева должны быть готовы к принятию людей, оказавшихся на трассах. Нужно контролировать ситуацию с товарами первой необходимости, чтобы избежать необоснованного повышения цен, в частности на хлеб. Полиция обеспечит порядок, следя за ситуацией на местах, чтобы предотвратить возможные конфликты и беспорядки. К вечеру ситуация с погодой может ухудшиться, поэтому все службы должны быть в полной готовности. Дежурства оперативных штабов должны быть организованы без задержек», — сказал Асхат Шахаров.