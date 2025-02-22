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Информация о пожаре на производстве компонентов БПЛА в Ростове оказалась фейком

В Ростове опровергли сообщения о пожаре на производстве компонентов БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

Информация о пожаре на месте производства БПЛА в Ростове-на-Дону не соответствует действительности. Пост об этом 22 февраля опубликовали в телеграм-канале «Война с фейками. Ростовская область».

В публикации сказано, что ранее украинские телеграм-каналы заявили о «возгорании на складах в донской столице», где якобы «расположено производство компонентов БПЛА».

В действительности пожар произошел на одном из складов с макулатурой. К этому моменту ликвидировано открытое горение, проводится проливка территории. Жителей Дона попросили доверять только официальным источникам информации.

Добавим, возгорание склада с макулатурой произошло на Доватора, 148 «г». Вызов в экстренные службы поступил в 08:26 утра 22 февраля. Локализовали горение в 9:35, открытый огонь ликвидировали в 13:18. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 1800 кв. метров, также произошло частичное обрушение кровли склада.

Известно, что прокуратура уже начала проверку в связи с происшествием.