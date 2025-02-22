Белорусы построили в Лепеле дом из пенопласта за 9000 долларов

Однако на деле все оказалось немного проще, чем ожидала пара. Также задачу облегчило и то, что завод по производству бескаркасных панелей находится в трех километрах от дома. Так, одна панель весом 65 килограмм состоит из пенопласта, зашитого между внешним и внутренним фибробетоном.