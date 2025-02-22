Белорусы построили в Лепеле дом из пенопласта за 9000 долларов, сообщает площадка недвижимости Realt.by.
На переезд из Минска в Лепель у Сергея и Насти было несколько причин. Мужчина признается, что при изучении новых технологий, связанных со строительством дома, наткнулся на видео в Youtube, где говорилось про панели из пенопласта.
— Информации об этом в интернете не так уж и много на самом деле. Больше пишут про минусы, но плюсов куда больше, — добавляет мужчина.
Однако на деле все оказалось немного проще, чем ожидала пара. Также задачу облегчило и то, что завод по производству бескаркасных панелей находится в трех километрах от дома. Так, одна панель весом 65 килограмм состоит из пенопласта, зашитого между внешним и внутренним фибробетоном.
— На металлическую стойку надевается панель и соединяется с другой перемычкой. Все это фиксируется на клей-пену. Внешние стены с другом собрали как пазл за 4 дня, — отмечает Сергей.
Сообщается, что основная претензия критиков в адрес данной технологии строительства состоит в неэкологичности. Однако мужчина замечает, что пенопласт окружает человека в повседневной жизни. Это губки для мытья посуды, стаканчики для кофе, матрасы. Также пенопласт используется в пищевой промышленности.
— Этот дом прослужит долгие годы. Панели сами по себе ничего не выделяют, если не горят, — подчеркивает мужчина.
Одно из основных преимуществ пенопласта состоит в энергоэффективности, и это уже смогли подтвердить панели. Семейная пара признается, что отопление было подключено только к началу зимы.
— Осенью еще было много солнечных дней, поэтому комнаты прогревались за счет больших окон. На данный момент на отопление уходит 1 рубль 80 копеек в день. Минимально сейчас держим температуру в котле, полы теплые, — уточняет Сергей.
Он подчеркивает, что постройка такого дома обошлась в разы дешевле, чем если бы пользовались другими альтернативными материалами.
— У нас вышло 9 тысяч долларов. В эту цену входят панели, металлический каркас, профильная труба 80 на 80 с толщиной стенки 4 мм и армированный каркас, который соединяет все стойки. Сюда же вошла покраска и сварка, — заявляет пара.
Сергей обращает внимание, что одной вероятной трудностью при строительстве дома из пенопласта является электрификация.
— Но я как электромонтажник нашел ответ на этот вопрос: вдоль бетонных панелей просверлил путь для металлической гофры.
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