«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин

Для меня Ильгиз Калимуллович тоже родной и близкий человек. С его благословения в 1995 году на съезде Союза журналистов меня выбрали председателем. В 1998 году по его предложению я стала генеральным директором информационного агентства «Татар-информ». И Союз журналистов, и «Татар-информ» мы возрождали практически из пепла, и Ильгиз Калимуллович очень сильно поддерживал. Вплоть до: «Чем занимаетесь, как ваши дела?». Отвечаю: «Пишем новый устав». — «А вы зайдите, давайте обсудим». Ну разве дело вице-премьера углубляться в то, каким будет устав, какие там будут пункты? Но он во все углублялся очень дотошно, он глубоко знал сферу, которой руководил, знал кадры — и в нашей журналистской сфере, и в писательской среде, и в композиторской, и с кинематографистами очень плотно работал.