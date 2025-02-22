«Минсктранс» сказал про новый автобусный маршрут с 1 марта 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Сообщается, что в связи с открытием трех новых станций минского метро, будут изменены несколько маршрутов автобусов и троллейбусов. Так, с 1 марта появится новый автобус № 56, который будет следовать от станции «Дружная» в сторону железнодорожной станции «Минск-Южный». Также сказано, что из-за нового маршрута будут внесены изменения в движение автобуса № 4. Так, из него уберут остановку «Жореса Алферова».
В «Минсктрансе» добавили, что изменения затронули и автобус № 73 на участке от улицы Лейтенанта Кижеватова по проспекту Мира, а также улицы Н. Теслы, площади Старый Аэропорт, улиц Чкалова, Московской в обоих направлениях. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Кстати, мы узнали, что изменится на 62-летнем закрытом мосте в Минске: он будет металлическим и всего на трех опорах, а двойную сплошную заменят разделительной полосой.
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