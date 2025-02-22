«Минсктранс» сказал про новый автобусный маршрут с 1 марта 2025 года

Сообщается, что в связи с открытием трех новых станций минского метро, будут изменены несколько маршрутов автобусов и троллейбусов. Так, с 1 марта появится новый автобус № 56, который будет следовать от станции «Дружная» в сторону железнодорожной станции «Минск-Южный». Также сказано, что из-за нового маршрута будут внесены изменения в движение автобуса № 4. Так, из него уберут остановку «Жореса Алферова».