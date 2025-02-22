Отключения электричества проведут в Ростове-на-Дону с 24 по 28 февраля

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести с 24 по 28 февраля 2025 года. Подробный график опубликовали на сайте АО «Донэнерго».
Отключения 24 февраля:
Детская, 137−207, 136−184 «А», 186−196, 211−221, Конный, 25−45, 34−56, Книжная, 125−159, 140−170, Солидарности, 211−221, 184−208, Новокубанский, 9−51, 22−76, 1-й проезд, 1−17, 2−26, Вересаева, 103−111, 96−102 «Б», а также ряд других улиц;
25 февраля:
Кировский, 46−48, Боковский, 9−57, 2А, 10−40, Герцена, 1−7, 40-летия Победы, 1И, 2А, Солидарности, 2А/2, 2В/7, Космонавтов, 15, Волкова, 7, 7/2, 9, 9/Б, 11, а также ряд других улиц;
26 февраля:
Венеры, 21, 23, Кировский, 46−48, 40-летия Победы, 2−114, Книжная, 1−49, 2−62, А. Блока, 51−55, 44−56, Боковский, 22−38, Норильский, 15−31, 38−64, Рационализаторский, 51−73, 38−62, Ягодный, 1−47, 2−32, Западный Карьер, Космонавтов, 17,17/2, Волкова, 7/4, 7/5, 9/2, а также ряд других улиц;
27 февраля:
Ульяновская, 33−41, 32−44, 58, Донская, 44−46, Газетный, 10, 11, 40 лет Победы, 67А, 67/1, 67/2, 67/5, 69, 69/1, 69/2, Дарвина, 21−71, 36−72, Доватора, 118, 126, 137, 155, Сормовская, 121−127, 134−136, Туманная, 4−10, 3−15, 16−18, Комарова, 6, 8, 8/1, Вавилова, 78А, 78Б, 78Д, 78Ж, а также ряд других улиц;
28 февраля:
Ульяновская, 45−63, 44/10, 58−60, Донская, 44−46, Газетный, 10, Баумана, 64,70, Спектральный, Млечный, 33−54, Гершеля, Бредихина, Осевая, 32−46, 33−45, Спутниковый, 1−9, 2−12, Ясный, Меркурия, Канта, Тенистая, Звездный, Урана, Астрономический, 10−22, 17−27, а также ряд других улиц.