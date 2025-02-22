Белорусский нападающий Егор Чезганов установил рекорд Всероссийской хоккейной лиги, набрав очки в 15 матчах подряд

В пресс-службе отметили, что белорусский нападающий воскресенского «Химика» Чезганов отметился двумя ассистами в игре против «Рязани». Тем самым он смог установить абсолютный рекорд ВХЛ. Сказано, что Чезганов продлил результативную серию до 15 матчей кряду. Автором предыдущего лучшего достижения был признан форвард тюменского «Рубина» Денис Давыдов, набравший очки в 14 матчах подряд.