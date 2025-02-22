Белорусский нападающий Егор Чезганов установил рекорд Всероссийской хоккейной лиги, набрав очки в 15 матчах подряд

Белорусский нападающий Егор Чезганов установил абсолютный рекорд Всероссийской хоккейной лиги, набрав очки в 15 матчах подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
«Егор Чезганов установил абсолютный рекорд Всероссийской хоккейной лиги. Форвард отличился в 15-м матче кряду», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что белорусский нападающий воскресенского «Химика» Чезганов отметился двумя ассистами в игре против «Рязани». Тем самым он смог установить абсолютный рекорд ВХЛ. Сказано, что Чезганов продлил результативную серию до 15 матчей кряду. Автором предыдущего лучшего достижения был признан форвард тюменского «Рубина» Денис Давыдов, набравший очки в 14 матчах подряд.
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