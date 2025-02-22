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Надпись «Таганрог — город воинской славы» установили на въезде в город

Знак Города воинской славы установили на въезде в Таганрог.
Источник: Комсомольская правда

Надпись «Таганрог — город воинской славы» установили на въездной стеле по инициативе предприятий в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

— Уверена, это символическое дополнение к уже существующей инфраструктуре, подчеркнет важность и значимость исторического наследия города, а также его вклад в защиту Отечества, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Управленец также поблагодарила руководителей предприятий за участие в проекте.

— Такие инициативы свидетельствуют о том, что бизнес-сообщество проявляет активную позицию и заинтересованность в развитии города, — отметила Светлана Камбулова.

Добавим, также в разных районах города установили шесть баннеров с напоминанием о воинской славе Таганрога. Напомним, звание «Город воинской славы» Таганрогу было присвоено 3 ноября 2011 года по указу президента России.