Надпись «Таганрог — город воинской славы» установили на въезде в город

Надпись «Таганрог — город воинской славы» установили на въездной стеле по инициативе предприятий в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.
— Уверена, это символическое дополнение к уже существующей инфраструктуре, подчеркнет важность и значимость исторического наследия города, а также его вклад в защиту Отечества, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Управленец также поблагодарила руководителей предприятий за участие в проекте.
— Такие инициативы свидетельствуют о том, что бизнес-сообщество проявляет активную позицию и заинтересованность в развитии города, — отметила Светлана Камбулова.
Добавим, также в разных районах города установили шесть баннеров с напоминанием о воинской славе Таганрога. Напомним, звание «Город воинской славы» Таганрогу было присвоено 3 ноября 2011 года по указу президента России.