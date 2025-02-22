Казахстанцев предупредили о непогоде 23 февраля

Так, по данным синоптиков, в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидаются туман и гололед. В Актюбинской области прогнозируются снегопады, местами сильные, низовая метель и порывистый ветер до 20 м/с. Схожие погодные условия ожидаются в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Атырауской областях.