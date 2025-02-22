Почему рапсовое масло нужно включить в ежедневный рацион? Эксперты привели убедительные аргументы

— Рапсовое масло входит в меню долгожителей многих стран, — отметила начальник отдела кондитерской и масложировой продукции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Валентина Бабодей, уточнив, что это масло отличается от других растительных своим жирнокислотным составом. — Масло рапса богато ненасыщенными жирами, полезными для здоровья. В нем содержится Омега-3 (альфа-линолевая кислота) — 7−15% от состава, а в подсолнечном и оливковом — менее 1,5%, Омега-6 (линолевая кислота) — порядка 15−25%, а также Омега-9 (олеиновая кислота) — более 57%. Они способствуют укреплению стенок сосудов и снижению уровня холестерина в крови, а также улучшают работу сердца и являются хорошей профилактикой сердечных патологий.