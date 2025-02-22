Синоптики рассказали, когда в Калининграде потеплеет и растает снег

К середине следующей неделе в Калининграде температура воздуха может подняться выше +5 °C. Такой прогноз опубликован в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Постепенно начнёт таять снег. Однако в лесах на западе региона он может пролежать и до первых чисел марта.
Метеорологическая весна начнётся практически одновременно с календарной", — говорится в публикации.
Вместе с тем синоптики не исключают вероятность осадков в начале марта. Некоторые метеомодели говорят о возможном похолодании и снегопаде.
В выходные на калининградском побережье разгуляется ветер. Порывы ветра будут достигать 12−15 м/с.