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Синоптики рассказали, когда в Калининграде потеплеет и растает снег

В начале марта не исключены осадки.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 52% 761 мм рт. ст. +6°

К середине следующей неделе в Калининграде температура воздуха может подняться выше +5 °C. Такой прогноз опубликован в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Постепенно начнёт таять снег. Однако в лесах на западе региона он может пролежать и до первых чисел марта.

Метеорологическая весна начнётся практически одновременно с календарной", — говорится в публикации.

Вместе с тем синоптики не исключают вероятность осадков в начале марта. Некоторые метеомодели говорят о возможном похолодании и снегопаде.

В выходные на калининградском побережье разгуляется ветер. Порывы ветра будут достигать 12−15 м/с.