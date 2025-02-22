Врио губернатора Ростовской области навестил в госпитале раненых бойцов СВО

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь навестил раненых бойцов СВО в военном госпитале Ростова-на-Дону. Встреча состоялась 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества.
Донской глава поздравил военнослужащих с праздником, поблагодарил их за их мужество и самоотверженность, а также вручил подарки.
— Это, наверное, самая важная работа, которую можно делать. Спасибо вам за то, что, не жалея здоровья, вы делаете все, чтобы у нас был мир. Низкий поклон, огромное человеческое спасибо, — сказал Юрий Слюсарь.
Во время беседы военные обратились с вопросами. В частности, один из бойцов попросил помощи в протезировании.
Главный врач госпиталя пояснил, что в этом случае еще ведется реабилитация и о применении протеза пока говорить преждевременно. Врио главы региона поручил взять ситуацию на сопровождение. Позже в телеграм-канале главы региона появился пост по поводу протезирования.
— Поговорили о том, как проходит лечение, какая нужна помощь. Основной вопрос — протезирование. В этой сфере используются самые современные технологии. Активно в этой работе участвуют и донские специалисты. Наши разработчики создали уникальную трость, которую можно использовать в качестве опоры и временной замены протеза. В апреле планируют начать массовое производство, — отметил Юрий Слюсарь.