Какая погода будет в Казахстане 23 февраля

В Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Тараз: 23 февраля ночью и утром ожидается туман.