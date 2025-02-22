Какая погода будет в Казахстане 23 февраля

В Абайской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с.
В Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, северо-востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере области порывы 15−20 м/с.
В Алматинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 17−22 м/с.
В Атырауской области ожидается низовая метель.
В Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на юго-востоке области 15−18 м/с. Усть-Каменогорск: 23 февраля ночью и утром ожидается туман.
В Карагандинской области ожидаются осадки, на севере области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере области туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью на западе области порывы 15−18 м/с. Караганда: 23 февраля днем ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед.
В Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, на юге области осадки (снег, дождь), гололед, туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Костанай: 23 февраля утром и днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Тараз: 23 февраля ночью и утром ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области ночью ожидается снег, на севере области сильный снег, днем на западе, севере, востоке области снег. На западе, севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Уральск.: 23 февраля ожидаются снег, низовая метель.
В Мангистауской области ожидаются туман, на дорогах гололедица. г. Актау: 23 февраля ожидается на дорогах гололедица.
В Павлодарской области ожидается низовая метель. Ночью на востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, западе области порывы 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на западе, юге, севере области порывы 15−20 м/с. Петропавловск: 23 февраля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Улытауской области ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, в центре области осадки, на востоке области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−18 м/с. Жезказган: 23 февраля ночью ожидаются снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Низовая метель.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 10−12 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 4−6, днем 16−18 тепла.
В Астане переменная облачность, днем снег, поземок. Ветер юго-восточный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 4−6 мороза.